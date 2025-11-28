English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಇಂದು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟಾಗುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ ?

ಇಂದು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟಾಗುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ ?

ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್, ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 28, 2025, 02:13 PM IST
  • ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ
  • ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ?
  • ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ..
camera icon5
Gajakesari Rajayoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ..
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ!
camera icon6
Gajakesari Yoga
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ!
ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
camera icon11
december horoscope 2025
ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
camera icon7
gold jewellery
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
ಇಂದು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟಾಗುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ ?

ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್, ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ  4,158.38 ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು 10 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,27,740 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ  ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : 
ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 127,890 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 117,240 ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವು ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಡಿಎ... ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ? : 
ಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆದಾರ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು "ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್" ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸಾಕಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು : 
ಸರಕು ತಜ್ಞ ಅಜಯ್ ಕೆಡಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 105,000 ತಲುಪಬಹುದು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 100,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿಎಫ್ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ EPFO ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ! ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಈ ಲಾಭ

ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? : 
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ತ್ವರಿತ-ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಮೃದುವಾಗಬಹುದು.  

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Gold priceGold rateGold price latestGold price today

Trending News