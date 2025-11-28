ಇಂದು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟಾಗುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ ?

ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್, ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,158.38 ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು 10 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,27,740 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ :
ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 127,890 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 117,240 ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ? :
ಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆದಾರ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು "ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್" ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸಾಕಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು :
ಸರಕು ತಜ್ಞ ಅಜಯ್ ಕೆಡಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 105,000 ತಲುಪಬಹುದು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 100,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? :
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ತ್ವರಿತ-ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಮೃದುವಾಗಬಹುದು.