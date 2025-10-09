English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೋಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ..? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೇ ಬಂಪರ್‌ ಸಮಯ

Gold Price forecast : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 65 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 9, 2025, 07:31 PM IST
    • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ
    • ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 65 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
    • ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೋಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ..? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೇ ಬಂಪರ್‌ ಸಮಯ

Gold Price : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಲು ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ತಾಮ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 65 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು (9.10.2023) ಒಂದು ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,688 ರೂ. ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು 12,415 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,262 ರೂ. ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು 11,290 ರೂ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 68,800 ರೂ. ಇತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಅದು 93,400 ರೂ. ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದು 1.61 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ

2026 ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? : ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರಿಂದ 200 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 15,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಇತರ ಲೋಹಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

