ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ಕುಸಿತ! ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೈತುಂಬ ಚಿನ್ನ

Gold rate: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವಮಾನದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಖರೀದಿ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 13,015 ರೂ. (ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1,30,150 ರೂ.) ತಲುಪಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ 5% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಖರೀದಿಗಳು
2025 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ, ಆರ್ಬಿಐ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವು 880.2 ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ $ 100 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 53 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಸಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನವು 2025 ರಲ್ಲಿ 750-900 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರೂಪಾಯಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 90.20 ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಜೀವಮಾನದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ೨೦೨೫ ರಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸರಾಸರಿ ದರ ರೂ.೮೬.೯೬/ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೂಪಾಯಿಯ ದುರ್ಬಲತೆಯು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾದವು.
ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳು
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಡಿಲಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 48% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $3,896/ಔನ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 1979 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು
ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 5-15% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. WGC ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು $4,000-4,500/ಔನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. JP ಮಾರ್ಗನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 2025 ರ 4 ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ $3,675/ಔನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2026 ರ 2 ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ $4,000 ತಲುಪಬಹುದು.