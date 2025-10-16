English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಕನಸು ಮಾತ್ರ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 3 ಲಕ್ಷ ದಾಟಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಕನಸು ಮಾತ್ರ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 3 ಲಕ್ಷ ದಾಟಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Gold price: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸುಳಿವೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 16, 2025, 12:47 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ
  • ಈ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ 2028ರಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 150 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

Trending Photos

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
camera icon7
EPFO
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
ಕಾಂತಾರದ ಬೈದಿ, ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟನ ಪತ್ನಿ ಈಕೆ... ಹೆಸರು ತಿಳಿದರೆ ಖುಷಿಪಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon6
Kantara Baidi
ಕಾಂತಾರದ ಬೈದಿ, ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟನ ಪತ್ನಿ ಈಕೆ... ಹೆಸರು ತಿಳಿದರೆ ಖುಷಿಪಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon6
basic pay
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
Tamarind Seeds
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಕನಸು ಮಾತ್ರ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 3 ಲಕ್ಷ ದಾಟಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Gold price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇಬ್ಬರೂ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹3 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಡಾಲರ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ – ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 50% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Rate: ಧನತ್ರಯೋದಶಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಲಿರುವ ಬಂಗಾರ...

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಎಡ್ ಯಾರ್ಡೆನಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. “2026ರೊಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $5,000 ತಲುಪಬಹುದು, 2030ರೊಳಗೆ ಅದು $10,000 ವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ 2028ರಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 150 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Gold price rise: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಲು ಇದೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ.

ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯ, ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಾಲದ ಬೃಹತ್ ಹೊಣೆ, ಮತ್ತು ಡಾಲರ್‌ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿತ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನರನ್ನು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದುಸ್ತರವಾಗಬಹುದು.
 

Gold pricegold risegold marketinvestorsdollar value

Trending News