ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಕನಸು ಮಾತ್ರ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 3 ಲಕ್ಷ ದಾಟಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Gold price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇಬ್ಬರೂ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹3 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಡಾಲರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ – ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 50% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಎಡ್ ಯಾರ್ಡೆನಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. “2026ರೊಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $5,000 ತಲುಪಬಹುದು, 2030ರೊಳಗೆ ಅದು $10,000 ವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ 2028ರಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 150 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯ, ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಾಲದ ಬೃಹತ್ ಹೊಣೆ, ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿತ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನರನ್ನು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದುಸ್ತರವಾಗಬಹುದು.