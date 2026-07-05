/ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ? ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆಯೇ ಬಂಗಾರದ ಭವಿಷ್ಯ! ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್‌

Gold rate predictions: ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ (WGC) ತನ್ನ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಡ್-ಇಯರ್ ಔಟ್ಲುಕ್ 2026’ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 2026ರ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ದಿಕ್ಕು ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.1.80 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಸುಮಾರು ರೂ.1.40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30%ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
WGC ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಖರೀದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು WGC ಹೇಳಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4,100 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿದರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗುವುದು ಮೊದಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಪುನಃ ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಲ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು WGC ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,500 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಬೇಕಾದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಂದಗತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು WGC ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬುಲಿಯನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3,960 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಡಾಲರ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಸೂಚನೆ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತ ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.