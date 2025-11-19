English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 7,426 ರೂ. ಯಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ದರದ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 7,426 ರೂ. ಯಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ದರದ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

ಬಹು ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (MCX ಚಿನ್ನದ ದರ), 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 19, 2025, 02:54 PM IST
  • ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
  • ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ
  • ದರ ಇಳಿಕೆ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಕಾರಣ

Trending Photos

ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಎಚ್ಚರ..
camera icon5
Fridge Precautions
ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಎಚ್ಚರ..
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shukraditya RajaYoga
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
camera icon6
Sheikh Hasina
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಇದೆಷ್ಟು ದುಬಾರಿ!
camera icon6
8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಇದೆಷ್ಟು ದುಬಾರಿ!
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 7,426 ರೂ. ಯಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ದರದ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು. ವಾಯಿದಾ ಬಜಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು. ಬಹು ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (MCX ಚಿನ್ನದ ದರ), 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಇಂದು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇಂದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,268 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 123,448 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 127,151 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ : ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 21,800 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ : 
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 130,874 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ ರೂ. 7,426 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 178,100 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 21,800 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 

ಇಂದು 23 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,22,954 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.  ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಈಗ 126642 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1161 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 113078 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನ್ವಯವಾದ ನಂತರ ಈ ಬೆಲೆ 116470 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 951 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 92586 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 95,363 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ 742 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು 72217 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 74383 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು : 
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಬಹು-ಕರೆನ್ಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ 5000 ರೂ ಇಳಿಕೆ..!

ಇತರ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಲವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯ ಭಯ ಇದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Gold priceGold rateGold price latestGold rate latestgold price drop

Trending News