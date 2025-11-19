ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 7,426 ರೂ. ಯಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ದರದ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು. ವಾಯಿದಾ ಬಜಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು. ಬಹು ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (MCX ಚಿನ್ನದ ದರ), 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಇಂದು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇಂದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,268 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 123,448 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 127,151 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ : ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 21,800 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ :
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 130,874 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ ರೂ. 7,426 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 178,100 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 21,800 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಇಂದು 23 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,22,954 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಈಗ 126642 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1161 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 113078 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯವಾದ ನಂತರ ಈ ಬೆಲೆ 116470 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 951 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 92586 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 95,363 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ 742 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು 72217 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 74383 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು :
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಬಹು-ಕರೆನ್ಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ 5000 ರೂ ಇಳಿಕೆ..!
ಇತರ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಲವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯ ಭಯ ಇದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.