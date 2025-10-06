English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಿನ್ನದ ಶರವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ : ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ದರ ಕುಸಿತ ! ಆದರೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಬೆಳ್ಳಿ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೈ ಸುಡುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.  ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1,400 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 6, 2025, 01:44 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏರಲು ಕಾರಣ
  • ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು

ಚಿನ್ನದ ಶರವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ : ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ದರ ಕುಸಿತ ! ಆದರೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಬೆಳ್ಳಿ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡಾ ಬಂಗಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.  ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಿರುಸಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ 1400 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ  ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.  ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 1400 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,19,522 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 147,675 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.  

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ  ಇಷ್ಟೊಂದು  ಏರಲು ಕಾರಣ : 
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಂಕ ಘೋಷಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿನ್ನದಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ  ಮಾಡಿದೆ.  ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್‌ನ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಯೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಚಿನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ  ಶಟ್ ಡೌನ್  ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಿಂದ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು.  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಸಿಇಒ ಜೇಮೀ ಡಿಮನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಗುಳ್ಳೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಗುಳ್ಳೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಏರಿಕೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 40% ವರೆಗೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್‌ನಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನತ್ತೆ ಇಳಿಮುಖದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು : 
ಸಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ  ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ  ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು.  ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.   

ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಬೆಳ್ಳಿ  :
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸಾಕಿ  ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೇವೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯೂ ಸುಲಭ

ಚಿನ್ನ ಕುಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? :
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿರಾಮ ಹಾಕುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರಕು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಚಿನ್ನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.  

