gold rate hike : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ? ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರ ನಡುವಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹223 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹22,300 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕುಸಿತದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಚಿನ್ನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಳಮುಖ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15,404 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,120 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,553 ಆಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು ₹1,55,900 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ₹2 ಲಕ್ಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಈಗ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮೇ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕೇ? ನೀವು ಚಿನ್ನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಏರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಭರಣವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.