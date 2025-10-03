English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಂದಿನ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ದರ 2050 ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ!

Gold Price 2050: ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಆದರೆ, 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದು ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 05:52 PM IST
  • ಚಿನ್ನವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..
camera icon5
Gold rate today
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
vande bharat sleeper trains list
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Baby born
ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
Dasara Wishes in Kannada: ವಿಜಯದಶಮಿ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸುಂದರ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
camera icon6
Vijayadashami Wishes in Kannada
Dasara Wishes in Kannada: ವಿಜಯದಶಮಿ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸುಂದರ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಂದಿನ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ದರ 2050 ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ!

Gold Price 2050: ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸದಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, “ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹11,942 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 1 ಕೆಜಿ (1000 ಗ್ರಾಂ) ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ₹1,19,42,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

2050 ರ ವೀಕ್ಷಣೆ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ 8% ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ 25 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹30–35 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 10% ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೆ, 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ₹45–50 ಕೋಟಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ಇತಿಹಾಸಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತತ್ತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ; ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಭಾರತ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ..? ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಚಿನ್ನವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಂಗ್-ಟರ್ಮ್ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಮೀಪ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಬ್-ಟರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.

1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಬಡಾವಣೆ ಅಥವಾ ಲಾಕೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಗದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೆ ಕೆಲ ನೂಕು-ನುಗ್ಗಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಇನ್ಮುಂದೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ! ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಕುರಿತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

ಚಿನ್ನವು ಇಂದು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹30 ಕೋಟಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಎರಡನ್ನೂ ಮನಗಂಡು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.

Gold priceGold Price 20501 Kg Gold Value Indiagold price predictionGold price

Trending News