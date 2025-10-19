ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ! 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತೆ?

2026 Gold Price prediction : ನಾಳೆ ದೀಪಾವಳಿ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಧಂತೇರಸ್ ದಿನದಂದು ಶನಿವಾರ, MCX ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಿನ್ನದ ಒಪ್ಪಂದವು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ 1,27,320 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಯುಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಶೇಕಡಾ 2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಗೆ $ 4,213.30 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ. ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ದೇಶದ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 679 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೂ, ಈಗ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ : ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 2026 ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 130,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ("ನಗದು ಕ್ರಷ್") ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುಸಿತ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ, ಹಣ ಉಳಿಸಿ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಏನು? : ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 20-50% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಂತೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 25-40% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ 2026) 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 162,500 ರಿಂದ 182,000 ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.