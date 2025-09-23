English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಅಪಾರ ಬದಲಾವಣೆ! ಆತುರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರಲಿ

Gold Price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ. ಈಗಿರುವಾಗ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 23, 2025, 06:37 AM IST
  • ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • 2025ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.
  • ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Gold Price: ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. 2025 ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಸುಂಕಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಡ್-ಇಯರ್ ಔಟ್‌ಲುಕ್ 2025 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನವು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಶೇ 26 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನವು 26 ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್‌ನ ದುರ್ಬಲತೆ, ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,067 ಆಗಿದ್ದರೂ, ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅದು $3,287 ತಲುಪಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?
2025 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ US ಡಾಲರ್ 1973 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ US ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳು 41 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $383 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದವು. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು.

ಚಿನ್ನ ಇಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಏರುತ್ತದೆಯೇ?
ಈ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅವು ಅದರ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ. ಫೆಡ್ ದರಗಳನ್ನು 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಯುಎಸ್ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 2.9 ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 0 ರಿಂದ 5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿತ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲತೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ 10 ರಿಂದ 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಪಾಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ 17 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ..
ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 99,920 ರೂ. ಈ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮೊದಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 1,04,916 ರೂ. ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,39,888 ರೂ. ತಲುಪಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಹೊಸ ಬೆಲೆ 87,929 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

