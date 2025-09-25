40% ವರೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ದರ : ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನ ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನವು 1 ಲಕ್ಷ 13 ಸಾವಿರವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 113580 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವು ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? :
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಅವು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಮೊದಲಿನಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.5% ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು 1.5% ರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ? :
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಖರೀದಿಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಜೇಮೀ ಡಿಮನ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬೂಮ್ ನ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಬೂಮ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಬೂಮ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಏರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ :
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,13,580.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,04,040.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 85,190.