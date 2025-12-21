English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ ಕುಸಿತ, ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು..?

Today Gold Price : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 21, 2025, 05:11 PM IST
    • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
    • ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
    • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ ಕುಸಿತ, ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು..?

Gold rate today : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಧಾನವಾಗಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,200 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 12,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,34,180 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,23,000 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,00,630 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 660 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಕಾರ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಡುವ ಚಿಂತೆಬೇಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆ

ಸಗಟು ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 100 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 13,41,700 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 12,29,000 ರೂ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 100 ಗ್ರಾಂ 10,06,300 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಗದ ಬೆಲೆ 6,600 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 15 ರಂದು ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 2,09,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ದಾಖಲಾದ 2,11,000 ರೂ. ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ 20,900 ರೂ. ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ 2,090 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೇ. 11 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:RBI ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೆಜ್ಜೆ : ಮತ್ತೇ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,31,500 ರಿಂದ 1,34,000 ರೂ.ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಸಂಭವ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

