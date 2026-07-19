/Gold Price Today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆ! ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Gold Rate Today 19th July 2026: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇಂದಿನ ದರದತ್ತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನವಲನಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮದುವೆ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ (10 ಗ್ರಾಂ)
|ನಗರ
|22 ಕ್ಯಾರೆಟ್
|24 ಕ್ಯಾರೆಟ್
|ಬೆಂಗಳೂರು
|₹1,33,613
|₹1,45,760
|ಚೆನ್ನೈ
|₹1,33,898
|₹1,46,070
|ದೆಹಲಿ
|₹1,33,274
|₹1,45,390
|ಮುಂಬೈ
|₹1,33,513
|₹1,45,650
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|₹1,33,723
|₹1,45,880
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|₹1,33,329
|₹1,45,450
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರ, ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಏರಿಳಿತ, ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀತಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ. ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ವಿವಿಧ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳ ದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
* BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ಆಭರಣವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ.
* HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿ.
* ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ವಿವಿಧ ಮಳಿಗೆಗಳ ದರವನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ
ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ನೀಡುವ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಲ್, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭಾವವೇ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದೆ.