/Gold rate: ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗತಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Gold price today: ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿನ್ನವು ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಂದು, ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನೆ, ಒಂದು ತೊಲ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 880 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಅದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏನೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 89 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 16,397 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 1 ತೊಲ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 890 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು 1,63,980 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 90 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 15,040 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ತೊಲ ಬೆಲೆ 800 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ 1,50,310 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, 24 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಂತರ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 62 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು 12,294 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ತೊಲದ ಬೆಲೆ 610 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು 1,22,940 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ 260 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,600 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,60,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು
ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೂ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ, ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
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