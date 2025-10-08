ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.

Gold price: ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 50%ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲತೆಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಈಗ ಟರ್ಕಿಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಗ್ರೀಸ್, ಸೈಪ್ರಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅಶಾಂತಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆಯೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ. ನಕಲಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ EMI ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದೇ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಚಿನ್ನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದರೂ, ಖರೀದಿಯ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೆ, ಖರೀದಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಕಳೆ ಅನುಭವಿಸಿ.