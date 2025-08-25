English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏರುತ್ತೋ? ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೇ?

Gold Price: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಘಟನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 25, 2025, 12:00 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ
  • ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕು ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ?
  • ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯೋ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ
camera icon6
central government DA hike
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ
ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅದೇ ದಾರಿ..! ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
camera icon6
Actress Kalyani Priyadarshan
ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅದೇ ದಾರಿ..! ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!
camera icon8
Shanta Hublikar
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!
camera icon7
Budhaditya Yoga
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!
Gold Price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏರುತ್ತೋ? ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೇ?

Gold Price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್) ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಇ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ) ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕು ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಮನೋಭಾವ

"ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಣವ್ ಮೆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಅಂತಾ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಾರೆ. "ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಿಂದ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹9250 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

MCXನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಚಿನ್ನ

ಕಳೆದ ವಾರ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX)ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ 956 ರೂ. (1%) ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,00,391 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಕ್ಸನ್ ಹೋಲ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮುಂಬರುವ FOMC (ಫೆಡರಲ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ) ಸಭೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-17ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೊವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಕುಸಿಯಿತು?

ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನ ಉಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (Research, Non-Agricultural Products and Currency) ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಘಟನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ʼಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆʼ ಎಂದು ಮಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂಕಗಳ ವಿಷಯವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಇಂತಹ ಖಾತೆದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.

About the Author
GoldGold price on MCXMCXMulti Commodity ExchangeGold price today

Trending News