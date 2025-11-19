2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಾ? ಇಳಿಯುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Gold Rate Updates: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನ, ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಹ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಹೂಡಿಕೆ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಳು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತದೆಯೇ? ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ? ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕಳೆದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 40 ರಿಂದ 50 ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಏರುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಜ್ಞರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಡಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿವೆ.
