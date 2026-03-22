Gold prices: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತವು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರವರೆಗಿನ ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,59,660 ರೂ. ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಅದು 1,45,970 ರೂ. ತಲುಪಿತು. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 13,690 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು 1,44,300 ರೂ. ಇದ್ದ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರ ವೇಳೆಗೆ 1,33,800 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, 12,550 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಇಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ತಗ್ಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 13,380 ರೂಗೆ ಇಳಿದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 14,597 ರೂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 245 ರೂ ಇದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಬೆಲೆ 250 ರೂ ಇದೆ.ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು 2,45,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 35,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ
ಈ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ತನ್ನ 'ಹಾಕಿಶ್ ನಿಲುವು'ವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಡಾಲರ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕರೆಗಳು' ಅಥವಾ 'ಲಾಭ ಬುಕಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಮಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದವು.
ಮಾರ್ಚ್ 22ಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
24 ಕ್ಯಾರಟ್ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 14,597 ರೂ
22 ಕ್ಯಾರಟ್ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 13,380 ರೂ
18 ಕ್ಯಾರಟ್ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 10,948 ರೂ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1 ಗ್ರಾಂಗೆ: 245 ರೂ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 14,597 ರೂ ಹಾಗೂ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 13,380 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಕೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: 13,380 ರೂ
ಚೆನ್ನೈ: 13,620 ರೂ
ಮುಂಬೈ: 13,380 ರೂ
ದೆಹಲಿ: 13,395 ರೂ
ಕೋಲ್ಕತಾ: 13,380 ರೂ
ಕೇರಳ: 13,380 ರೂ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾರಲು ಬಯಸುವವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.