English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ಬಂಗಾರ ನೋಡೋಕೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಭಯ

Today Gold price : ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 80,000 ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರದ ದರ ರೂ. 80,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 6, 2025, 01:22 PM IST
    • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 80,000 ರೂ. ದಾಟಿದೆ.
    • ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.

Trending Photos

Shani Trayodashi: ಈ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸುವರ್ಣಯುಗ.. ಶನಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿದೆ‌ ಅದೃಷ್ಟ!
camera icon7
Shani trayodashi
Shani Trayodashi: ಈ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸುವರ್ಣಯುಗ.. ಶನಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿದೆ‌ ಅದೃಷ್ಟ!
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
Manisha Koirala
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ದಪ್ಪ ಸೊಂಟ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾಗುತ್ತೆ.!
camera icon7
Weight loss
ಪ್ರತಿದಿನ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ದಪ್ಪ ಸೊಂಟ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾಗುತ್ತೆ.!
ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
cheque bounce
ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ಬಂಗಾರ ನೋಡೋಕೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಭಯ

Gold rate : ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 80,000 ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

2025 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪೌಂಡ್ ರೂ. 800000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,620 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 76,960 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,705 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 77,640 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,725 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 77,800 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,805 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 78,440 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,795 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 78,360 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,865 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 78,920 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು 1,005 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ ಅನ್ನು 80,040 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

GoldGold priceGold price todayToday Gold priceGold price in India

Trending News