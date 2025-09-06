ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ಬಂಗಾರ ನೋಡೋಕೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಭಯ

Gold rate : ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 80,000 ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
2025 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪೌಂಡ್ ರೂ. 800000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,620 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 76,960 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,705 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 77,640 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,725 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 77,800 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,805 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 78,440 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,795 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 78,360 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 9,865 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ 78,920 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2025 - 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು 1,005 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವನ್ ಅನ್ನು 80,040 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.