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ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತ.. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..? ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

Gold prices drop:  ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 28, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:51 AM IST
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತ.. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..? ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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