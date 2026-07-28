/ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತ.. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..? ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

Gold prices drop: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,44,170 ರೂ. ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1690 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,32,150 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1550 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 5000 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ₹14,589 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ₹13,370 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಇದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST): ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ (Making Charges): ಆಭರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇತ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಂದು ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 239.90 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ 100 ರೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, 2,39,900 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು. ಇದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಒಲವು ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. bullions.co.in ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:07 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1690 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,44,170 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,32,150 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 5000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 2,35,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಇಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.