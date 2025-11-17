English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟ ಡಾಲರ್! 10 ಗ್ರಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನವು ಇನ್ನೂ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 17, 2025, 10:03 AM IST
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು, ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,25,090 ರೂ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,14,660 ರೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,75,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ

ಇಂದು, ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,25,090 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,14,660 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,75,000 ರೂ. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನವು ಇನ್ನೂ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವರು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೀಡುವ ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. 

ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ, ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ (10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ)

  • 9K ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ : 50,985.96 ರೂ
  • 18K ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ: 101,902 ರೂ
  • 22K ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ: 114,547.30 ರೂ.
  • 24K ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ: 1,25,090.68 

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ, ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಓದುಗರು ನೋಂದಾಯಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 

