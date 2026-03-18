ಇರಾನ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ..! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 18, 2026, 06:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಬುಧವಾರದಂದು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 17 ಸಾವಿರ ರೂ ದಾಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಂದು ಕುಸಿದು 16 ಸಾವಿರ ಗಡಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.ಈಗ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಈಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿನ್ದಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿದರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.ಈಗ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಚಿನ್ನ ಹರಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹೇಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ?

ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 33 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,57,750 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 1,44,600 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 18 ಗ್ರಾಂ ನ ಚಿನ್ನದ ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಗೆ 25 ರೂ ಕುಸಿದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1,18,310 ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ..!

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 5 ರೂ.ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ 2,75,000 ರೂ.ತಲುಪಿದೆ. ಇದೀಗ ಬುಧವಾರದಂದು ಪ್ರತಿಗ್ರಾಂಗೆ 10 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,65,000 ರೂ.ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿನ್ನದ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,56,070 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ 440 ರೂ. ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.  ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,43,064 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,17,053 ರೂ, ಆಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,55,800 ರೂ, ಆಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ 440 ರೂ, ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,42,817 ರೂ, ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,16,850 ರೂ, ಆಗಿದೆ.

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ 

ಭಾರತದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,55,860 ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ₹450 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,42,872 ಆಗಿದೆ.18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,16,895 ರೂ,  ಆಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,56,510  ರೂ, ರಷ್ಟಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 260  ರೂ, ರಷ್ಟು  ಕುಸಿದಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,43,468  ರೂ, ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,17,383  ರೂ, ರಷ್ಟಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ಇಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,56,710  ರೂ, ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ 260 ರೂ, ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,43,651 ರೂ, ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದರ 1,17,533 ರೂ, ರಷ್ಟಿದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ.ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,56,470 ರೂ, ಆಗಿದ್ದು, 250 ರೂ ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,43,431 ರೂ, ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,17,353 ರೂ, ಆಗಿದೆ.
 

