ಸತತ 3ನೇ ದಿನವೂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ: ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೂ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3,900 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 1,25,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 7,800 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,56,00 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಫೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚಿನ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,042.32 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವು ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು $4,195.14 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ $152.82 ಅಥವಾ 3.64 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 0.57 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $50.49 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರಾಸೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ ಶೇರ್ಖಾನ್ನ ಸರಕು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಶೇ. 63 ರಿಂದ ಶೇ. 41 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಬುಧವಾರ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಬರಲಿರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಉದ್ಯೋಗ ವರದಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಡ್ಡಿದರದ ಮುನ್ನೋಟದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯುಎಸ್ ಡೇಟಾದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.