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Gold Rate News: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಲಾಟರಿ! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ

ಕಳೆದೊಂದು ವಾರಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಗುರುವಾರ (ಜೂನ್ 25) ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಂಗಾರದ ದರ ಮತ್ತೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 25, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:07 PM IST
Gold Rate News: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಲಾಟರಿ! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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