Gold Rate Today: ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ (Gold Rate) ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಗುರುವಾರ (ಜೂನ್ 25) ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಂಗಾರದ ದರ ಮತ್ತೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (Gold-Silver Rate) ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 24K ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 278 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 14,013 ರೂ. ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,40,130 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,780 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 100 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ 14,01,300 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 27,800 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
22K ಮತ್ತು 18K ಚಿನ್ನದ ದರ:
ಇನ್ನು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಇಂದು 12,845 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 255 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,28,450 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 12,84,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ದಿನಲ್ಲಿ 25,500 ರೂ.ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 208 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 10,510 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,05,100 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು 2,080 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತೂ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇಂದು 235 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 10 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 10000 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ 2,35,000 ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.