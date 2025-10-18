ಕೇವಲ 9,814 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನ.. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಬಂಗಾರದ ದರ ಇಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರ ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 24K ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 13,086 ಇದ್ದು, ರೂ. 191 ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 22K ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 11,995 ಇದ್ದು, ರೂ. 175 ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 18K ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 9,814 ಇದ್ದು, ರೂ. 144 ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಈ ಏರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿದರೆ, ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅತಿಯಾದ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.