Gold Rates: ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6000 ರೂ. ಏರಿಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗ?

Gold Rates in India: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,50,000 ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆ ಗಡಿಯನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 1,713.50 (1.30%) ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,33,958 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 22K ಚಿನ್ನದ ದರ 1,570.71 (1.30%) ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,22,794.83 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ
ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಅಗಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನ ಏಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
