Gold Prices: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇಕ್‌!..ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

Gold Prices: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ..ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:34 PM IST
Gold Prices: ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು,ಈ  ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಡು ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ  ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದವರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೇ ಅರಿತ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಧಿಸಲಾದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡಿದೆ.ಬಳಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಈಗ, ಅವು ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಾಕ್‌.. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ?

ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.ಮಾತ್ರದಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕದ ಹಣವನ್ನು ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು,ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ..

ಇನ್ಮುಂದೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವೋ ವಿಶ್ವದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಾದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. 

ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ (ಹೂಡಿಕೆ ಚಿನ್ನ) ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 3,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು,ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಸುಂಕ ವಿವಾದಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೊದಂತು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.  ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
 
ಇನ್ನೂ US ಹಾಗೂ ಇರಾನ್‌ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಭಯವೂ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ. ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ಹಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ  ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು..ಟ್ರಂಪ್‌  ಮುಂದಿನ ನಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. 
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Gold rate: ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರಾರಿಫ್‌ ಇಳಿಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಟೈಮ್ ಶುರು!..ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ತ್ರಿಬಲ್‌ ಲಾಭ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

