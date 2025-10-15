English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate: ಧನತ್ರಯೋದಶಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಲಿರುವ ಬಂಗಾರ...

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 15, 2025, 09:06 PM IST
  • ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಮುನ್ನವೇ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಬುಧವಾರ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವು ₹1,000ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,31,800ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ
  • ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ

Gold Rate: ಧನತ್ರಯೋದಶಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಲಿರುವ ಬಂಗಾರ...

Gold Price in India: ಧಂತೇರಸ್‌ ಅಥವಾ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಎರಡು ದಿನ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಮುನ್ನವೇ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,000ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,31,800ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ.99.9ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮಂಗಳವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,30,800ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.99.5ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,000ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,31,200ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ

ಆದರೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹3,000ದಿಂದ ₹1,82,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿದವು (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ). ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ₹6,000 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,85,000ರ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂ. ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ 40 ಲಕ್ಷ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು

ಚಿನ್ನದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಲ, ದೇಶೀಯ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ದಿಲೀಪ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಲವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,218.32ರ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಪಿಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಸಿಇಒ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯಚುರಾ, "ಚಿನ್ನವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗುರಿಯಾದ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,200ಅನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮೀರಿದೆ. ಚೀನಾದ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿಯು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಸಂದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ, ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತ, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಮಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಗಾ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಇದೆಯೇ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ...

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಂಚಲತೆ

ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $52.84ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.2.81ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಇದು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $53.62ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಡನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಣ್ಣ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ ಕೊರತೆಯು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭೌತಿಕ ಸರಬರಾಜುಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.

"ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖರೀದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು" ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾನವ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

