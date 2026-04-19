ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ₹13,000 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ!

Akshaya Tritiya 2026: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಇಂದು ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,55,930ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭಕರ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬಡತನ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧಂತೇರಸ್ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ!?
ಅಂದಾಜು ₹13,000 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು
2025ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು 20 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ₹12,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟು ₹12,000 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟು ₹13,000 ಕೋಟಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟು?
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 15,593 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 14,295 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 11,699 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIP Investment: ₹5,000 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ 1 ಕೋಟಿಯಾಗಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು?
2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?
2025ರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹95,500 ಆಗಿತ್ತು. 2026ರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹150,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಯಾವ ಆಫರ್ ಇದೆ?
ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ಪೇ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಗೋಲ್ಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಬೋನಸ್ ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.