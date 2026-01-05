English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.!

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 161 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು,ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $22 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 5, 2026, 12:41 AM IST
ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿವೆ.ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನವು 1979 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.ಈಗ, 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಆವೇಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದೇಕೆ?

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು:

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 161 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು,ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $22 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ... ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ:

ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $61 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು OPEC ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಹ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅನುಪಾತ:

ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅನುಪಾತವು ಈಗ 60 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೇರಿಕಾದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ದೈತ್ಯ ಟೆಥರ್ ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ 100 ಟನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾಯಿ:

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವು ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಚಿನ್ನವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

