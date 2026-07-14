/ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ! ಇಂದಿನ 22 ಹಾಗೂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Gold rate today (July 14, 2026): ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.30 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1.42 ಲಕ್ಷದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆ, ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ (Making Charges) ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ:
* 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: ಸುಮಾರು ₹13,090 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ (₹1,30,900 / 10 ಗ್ರಾಂ)
* 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: ಸುಮಾರು ₹14,280 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ (₹1,42,800 / 10 ಗ್ರಾಂ)
ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದರಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದರವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಬಾಂಡ್ಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನೀತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ?
ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನದ ದರವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
* BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ಆಭರಣವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ.
* HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ವಿವಿಧ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳ ದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮಾಹಿತಿ, ಡಾಲರ್ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ಭೂರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮುಂದಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ನಗರ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್, ತೆರಿಗೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.