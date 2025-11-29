English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನ..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold Price Drop Soon: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 29, 2025, 01:18 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ 4139 ಡಾಲರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆ
  • ಚಿನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆ

ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನ..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold Price Drop Soon: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದರೆ, ಮತ್ತೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯೂ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನವಲನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರೋ ಅಥವಾ ಇಳಿಯೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ತೀರ್ಮಾನ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ 87% ಇದೆ ಎಂದು CME FedWatch ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಫೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು PPI ಸೂಚ್ಯಂಕ 2.7% ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಲಹೀನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇನ್ನೂ “safe haven” ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ 4139 ಡಾಲರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು 4140 ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗೊಂಡಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ದಿಕ್ಕು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮದುವೆ ಋತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಇದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ETF ಗಳಲ್ಲಿನ ಹರಿವೂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಜಾಗತಿಕ ಗೋಲ್ಡ್ ETF ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ. ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾತಾವರಣ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ — ಯುಎಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ (GDP, inflation, payroll data) ಯಾವುದಾದರೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಚಿನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ 3980–4200 ಡಾಲರ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 4125 ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿರೋಧವೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಚಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಋತು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನವಲನಗಳಿಗಿಂತ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.
 

