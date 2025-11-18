Gold purchase: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಗದು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆಯೂ 9 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬಂಪರ್ ಐಡಿಯಾ..? ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ
ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ, ನೀವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿನ್ನವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ 3,500 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಖರೀದಿ ಬಿಲ್ (ಡಿಜಿಟಲ್/ಮುದ್ರಿತ) ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ ಇದು : ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಗೆ 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ! ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಆ ಲೋಹ ?