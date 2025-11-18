ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ನಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ, ಗಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ದರಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್‌

Gold purchases remain steady despite price hike: ಆಭರಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ $14.72 ಶತಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಿಗಳ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು $4.92 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆಮದುಗಳು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನದ ಆಮದು 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ, ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ US$14.72 ಶತಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು US$4.92 ಶತಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಶೇ.21.44 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ US$41.23 ಶತಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ US$34 ಶತಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು (ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ US$41.68 ಶತಕೋಟಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.29 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು?
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಿದೆ, ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಶೇಕಡಾ 16 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಶೇಕಡಾ 10) ಇವೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆಮದಿಗೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವು ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಆಮದು ಶೇ. 403.67 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 5.08 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಮದು ಶೇ. 10.54 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 15.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚೀನಾ ನಂತರ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಮದುಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ರಫ್ತುಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 29.5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 2.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಷ್ಟವೇನು?
2025-26ರ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ರಫ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ (CAD) GDP ಯ ಶೇಕಡಾ 0.2 ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ US$2.4 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ GDP ಯ ಶೇಕಡಾ 0.9 ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ US$8.6 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾವತಿಗಳು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಆಮದು ಕೂಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಳಬರುವ ಸಾಗಣೆಗಳ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಮದು ಕೂಡ ಶೇ. 528.71 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 2.71 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಆಟೋ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.