  • Gold Rate Calculator: ಕಡುಬಡವರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ..

Gold Rate Calculator: ಕಡುಬಡವರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ..

Gold Rate: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 24K, 22K, 18K ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾ ಹಾಕಬಹುದು. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 23, 2026, 10:00 AM IST
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
  • ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೊಂಚ ಇಳಿಮುಖವಾದ ಬಂಗಾರ
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ...

Gold Rate Calculator: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹುಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಬಡವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌, ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನವೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. 

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ: 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4822.65 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ (23-01-2026) ಚಿನ್ನದ ದರ  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 154450 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹154,450. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹141,590 ಇದೆ. ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 141440 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 154300 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ (23-01-2026) ಚಿನ್ನದ ದರ: 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 154300 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 141440 ರೂ. ಆಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ:
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶುದ್ಧತೆಗಳಾಗಿವೆ.

24K ಚಿನ್ನ:
24K/24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನನ್‌ 100% ಶುದ್ಧವಾದ ಚಿನ್ನ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 24K ಚಿನ್ನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

22K ಚಿನ್ನ:
22K/22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 91.67% ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 8.33% ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 22K (91.6) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

18K ಚಿನ್ನ:
ಆಧುನಿಕ, ಹಗುರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಜನಪ್ರಿಯದ 18K/18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 75% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ, ಉಳಿದ 25% ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 24K, 22K ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 18K ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸರಾಸರಿ ಮೇಕಿಂಗ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸರಾಸರಿ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು: 
ಆಭರಣದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೇಕಿಂಗ್‌ ಚಾರ್ಜಸ್‌ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ:
* ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು - 21% ರಿಂದ 30%
* ಉಂಗುರಗಳು - 14% ರಿಂದ 27%
* ಬಳೆಗಳು - 21% ರಿಂದ 28%
* ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು - 23% ರಿಂದ 26%
* ಸರ - 13% ರಿಂದ 28% 

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ: 
ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ GST ದರ 3% ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 1.5% CGST ಮತ್ತು 1.5% SGST ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ 5% ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಸ್ಟಮ್-ನಿರ್ಮಿತ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 3% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು: 
ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ..
ಹಂತ 1: 
ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ 24K, 22K, ಅಥವಾ 18K ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ದರವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ದಿನ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಿರಿ. 

ಹಂತ 2: 
ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ತೂಕವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ. ನೀವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: 1 ಪವನ್ = 8 ಗ್ರಾಂ, 1 ತೊಲ = 11.664 ಗ್ರಾಂ. 

ಹಂತ 3: 
ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ. 

ಹಂತ 4: 
GST ಸೇರಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉಪಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ (ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ + ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು) 3% GST ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 
 

