Gold Rate Calculator: ಕಡುಬಡವರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ..

Gold Rate Calculator: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹುಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಬಡವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್, ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನವೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ:
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4822.65 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ (23-01-2026) ಚಿನ್ನದ ದರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 154450 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹154,450. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹141,590 ಇದೆ. ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 141440 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 154300 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ (23-01-2026) ಚಿನ್ನದ ದರ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 154300 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 141440 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ:
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶುದ್ಧತೆಗಳಾಗಿವೆ.
24K ಚಿನ್ನ:
24K/24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನನ್ 100% ಶುದ್ಧವಾದ ಚಿನ್ನ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 24K ಚಿನ್ನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
22K ಚಿನ್ನ:
22K/22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 91.67% ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 8.33% ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 22K (91.6) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
18K ಚಿನ್ನ:
ಆಧುನಿಕ, ಹಗುರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಜನಪ್ರಿಯದ 18K/18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 75% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ, ಉಳಿದ 25% ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 24K, 22K ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 18K ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ನಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸರಾಸರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸರಾಸರಿ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು:
ಆಭರಣದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ:
* ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು - 21% ರಿಂದ 30%
* ಉಂಗುರಗಳು - 14% ರಿಂದ 27%
* ಬಳೆಗಳು - 21% ರಿಂದ 28%
* ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು - 23% ರಿಂದ 26%
* ಸರ - 13% ರಿಂದ 28%
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ:
ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ GST ದರ 3% ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 1.5% CGST ಮತ್ತು 1.5% SGST ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ 5% ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಸ್ಟಮ್-ನಿರ್ಮಿತ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು:
ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ..
ಹಂತ 1:
ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ 24K, 22K, ಅಥವಾ 18K ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ದರವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ದಿನ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 2:
ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ತೂಕವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ. ನೀವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: 1 ಪವನ್ = 8 ಗ್ರಾಂ, 1 ತೊಲ = 11.664 ಗ್ರಾಂ.
ಹಂತ 3:
ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಹಂತ 4:
GST ಸೇರಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉಪಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ (ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ + ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು) 3% GST ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.