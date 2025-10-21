English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕಡಿತ! ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕಡಿತ! ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌

gold rate comparison: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 21, 2025, 06:59 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕಡಿತ! ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌

Gold rate drop: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು? 

ದುಬೈ
ದುಬೈ ತನ್ನ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 1,14,740 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,30,000 ರೂ. ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 15,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

* ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.

* ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕ.

* ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

* ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ದಾಖಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ..   

ಅಮೆರಿಕ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,15,360 ರೂ. ಇದೆ. ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 3% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆ. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1,13,140 ರೂ. ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಿಂಗಾಪುರ್
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1,18,880 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 5–8% ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿಎಫ್‌ಎಸ್) ಮೂಲಕ ನೀವು 7% ವರೆಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ದಾಖಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ..   

ಕುವೈತ್
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1,13,570 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ. ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಪುರುಷರು 20 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು 40 ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ ತರಬಹುದು.

ಟರ್ಕಿ
ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,13,040 ರೂ. ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು 10–21 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

