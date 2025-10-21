Gold rate drop: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು?
ದುಬೈ
ದುಬೈ ತನ್ನ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 1,14,740 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,30,000 ರೂ. ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 15,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
* ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.
* ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕ.
* ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
* ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಅಮೆರಿಕ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,15,360 ರೂ. ಇದೆ. ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆ. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1,13,140 ರೂ. ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ್
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1,18,880 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 5–8% ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿಎಫ್ಎಸ್) ಮೂಲಕ ನೀವು 7% ವರೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುವೈತ್
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1,13,570 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ. ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಪುರುಷರು 20 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು 40 ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ ತರಬಹುದು.
ಟರ್ಕಿ
ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,13,040 ರೂ. ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು 10–21 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.