ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಏಕಾಏಕಿ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಬಂಗಾರ! ನಷ್ಟರಹಿತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಪಾಲಿಸಿ..

Gold rate decline: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿತವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಆನಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಎರಡು ದಿನ ಏರಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಇಳಿಯುವುದು ಎಂಬಂತೆ ಅದಲು ಬದಲು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಜನರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಆನಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಸಹ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:
"ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಎಂಬಂತೆ ಅದಲು ಬದಲು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಏರಿದರೆ ಅದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಫೇಸ್' (Consolidation Phase) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವುದು ಇದ್ದಂತೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ."
ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು?
"ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಾ? ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳೆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ₹8,500 ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೋಗಲೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ₹10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ."
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಾತ್ರ
"ಏಕೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು (Trade Indicators) ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಚಿನ್ನವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ."
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
"ನಾನು ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಬೆಲೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ETF (Exchange Traded Fund) ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದರು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭವೂ ಹೋಗಿದೆ."
"ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಾದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಹೋಗಿ ದೂರು ಸಹ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಅತಿಯಾಸೆ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದು."
ಚಿನ್ನ ಏಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ?
"ಚಿನ್ನವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಆಪತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದುವೇ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು!" ಎಂದು ಆನಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
