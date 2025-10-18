English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 8 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ... ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌!!

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 8 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ... ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌!!

gold price down : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. 8 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 18, 2025, 10:39 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್
  • ಚಿನ್ನದ ದರ ಯಾವಾಗ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ

gold price : ಚಿನ್ನದ ದರದ ಓಟವು ದೊಡ್ಡ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 8 ವಾರಗಳ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. 

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ 32,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 70,000 ರಿಂದ ರೂ. 53,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸೋಮವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸದವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.

8 ಮತ್ತು 9 ನೇ ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಅಸಹನೀಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು. 

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ.. ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ: ತಡಮಾಡದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್.. ಡಬಲ್‌ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ! ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ..

