ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಬುಲೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 1400 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ 1.5 ಅಂಕವನ್ನು ತಲುಪಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹1,400 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹119,522 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. MCX ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹147,675 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಂಕ ಘೋಷಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಚಿನ್ನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತವು ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ವರಿತ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಸಿಇಒ ಜೇಮೀ ಡಿಮನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ʼಎಕಾನಮಿ ಬಬಲ್ʼ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರು ಸಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಯು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ನಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸಹ ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಊಹಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಆವೇಗ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಟಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸರಕು ತಜ್ಞರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಳಿತ:
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸಾಕಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕಿಯೋಸಾಕಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಅದರಲ್ಲಿ $100 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ $500 ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಚಿನ್ನ ಕುಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ. ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರಕು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಚಿನ್ನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಬಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಊಹಾತ್ಮಕ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಇದು ಬಬಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೃಡವಾದ ಬುಲ್ ರನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಅದು ಶೇಕಡಾ 10-20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 47 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ 4,150 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 1979 ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.