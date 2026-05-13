Gold Prices Drop : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ದೇಶದ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ..
Gold Rate Today : ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 13ರ ಬುಧವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16,789 ರೂ. ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,67,890 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13,910 ರೂ.ಗಳ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 15,390 ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,53,900 ರೂ. ತಲುಪಿ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ: ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲು ಶುರುವಾದವು. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1,67,890 ರೂ. ಇದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ 1,62,000 ರೂ. ಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 5,890 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆಯೂ 5,400 ರೂ. ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 1,48,500 ರೂ. ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಠಾತ್ ಇಳಿಕೆಯು ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? : ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಸುಂಕದಲ್ಲಿ (Import Duty) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂದಿರುವ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ನಿಜವಾಯ್ತು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಯಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.. ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..