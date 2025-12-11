ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold Rate Drop: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಇಳಿಮುಖದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಗ್ರಾಂ.ಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,100 ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ:
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ 3,500 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, ಗುರುವಾರ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,30,200 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ 100 ಗ್ರಾಂ.ಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,100 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,19,350 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,92,046 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಅಪ್ಡೇಟ್: PF ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ₹28,000.. ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಗಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ದರ:
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಫೆಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಯುಎಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 0.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4236 ತಲುಪಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಗಸ ಮುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದತ್ತ ತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದರ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 55 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಯೋಜನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ₹20,000
ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಿಂದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಸಹ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.