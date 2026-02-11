English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ... ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ... ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

Gold Rate Today: ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 11, 2026, 12:03 PM IST
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ... ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

Gold Rate Crash: ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹವಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,80,779 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು ₹22,000 ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 
ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 270 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 1,58,510 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 250 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 1,45,300 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ):
ಫೆಬ್ರವರಿ 11, ಬುಧವಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 15893 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ 14570 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 11924 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,58,930 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ 1,45,700 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,19,240 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,58,780 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ 1,45,550 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,19,090 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,58,780 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ 1,45,550 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,19,090 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,59,060 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ 1,45,800 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,25,300 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 
ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ, ಐಟಿ ಹಬ್‌ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,58,780 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ 1,45,550 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,19,090 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.. ʼಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆʼ ಮೇಲೆ ನೇರ ಎಫೆಕ್ಟ್!

ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: 
ಇಂದು (ಫೆ 11) ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 2,90,000 ರೂ. ಇದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

