  • Kannada News
  • Business
  • ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಗೊತ್ತಾ!!

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಗೊತ್ತಾ!!

gold latest price : ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 24, 2025, 02:44 PM IST
  • ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ
  • 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಗೊತ್ತಾ!!

gold rate in 2026 : ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಈ ವರ್ಷ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 72,000 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಅದು 1,35,000 ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವು ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್-ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ತಿರುಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಲವಾದ ಡಾಲರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕಡಿತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

