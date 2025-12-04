ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..‌ ಮರಳಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು..

Gold Price: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬದಲಾದ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಯುಎಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ 1.3% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,220.80ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಝೇನರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಪೀಟರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉಲ್ಟಾ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್ಗೆ $5,000 ತಲುಪಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವಾಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಈ ತಿಂಗಳು ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದ್ದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ದರ ಕಡಿತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು 89% ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಎಫ್ಡಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು.
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 53 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಜನವರಿ 2025ರ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ $58.83 ತಲುಪಿದ್ದು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದು $57.90ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಶೇ.100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಣವು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವೀಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದರೆ, ನೆನಪಿಡಿ: 1–1.5% ರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ SIP ಶೈಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು.