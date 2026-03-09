Gold Rate: ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕುಸಿಯಿತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ!

Gold Rate Drop: ಇದು ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುವ ಸಂಗತಿ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 09) ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾರಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೂ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೂ ತಾಳೆಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್) 8,600 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,58,650 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು 0 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,49,990 ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,63,630 ರೂಪಾಯಿ. 22 ಕ್ಯಾರಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,49,990 ರೂಪಾಯಿ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ?
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲೂಬಹುದು. ಸದ್ಯದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರವೂ ಇಳಿಕೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾರಲು ಬಯಸುವವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.