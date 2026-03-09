English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate: ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕುಸಿಯಿತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ!

Gold Rate: ಬಹಳ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 9, 2026, 12:53 PM IST
  • ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ.
  • ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು.

Gold Rate: ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕುಸಿಯಿತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ!

Gold Rate Drop: ಇದು ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುವ ಸಂಗತಿ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 09) ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾರಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೂ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೂ ತಾಳೆಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್) 8,600 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,58,650 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು 0 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,49,990 ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,63,630 ರೂಪಾಯಿ.  22 ಕ್ಯಾರಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,49,990 ರೂಪಾಯಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ?
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲೂಬಹುದು. ಸದ್ಯದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರವೂ ಇಳಿಕೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾರಲು ಬಯಸುವವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

