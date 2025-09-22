English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಇದು.

gold rate in festival time: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಬದಾಲಾವಣೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 22, 2025, 01:35 PM IST
  • ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  • ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಇದು.

gold rate in festival time : ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಋತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ವಾರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳು, ಏಷ್ಯಾದ ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ : ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 6 % ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಬಂಪರ್

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ–ಚೀನಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವಸತಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಬಹುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಏಷ್ಯಾದ ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು... ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?

ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ₹109,900 ತಲುಪಿದ್ದು, ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ—ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,744. ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮನೋಭಾವ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 

