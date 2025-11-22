Bubble Trend effect on Gold: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಳವಳಗಳು, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
2025 ರ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿ, ಇಟಿಎಫ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದಾಖಲೆಯ ರ್ಯಾಲಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೇರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು. ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಸ H1 B ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುವಂತಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುರಿದಿತ್ತು. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 11,488 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10,530 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8,616 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು $3,791.11 ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 2024 ರ USD 3700 ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ" ಎಂದು PL ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಸಿಇಒ - ಚಿಲ್ಲರೆ ದಲ್ಲಾಳಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯಚುರಾ ಗಮನಿಸಿದರು.
"ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 4800 USD ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ, ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಕ್ರಮಗಳು ಹಠಾತ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಯಚುರಾ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಆವೇಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಏರಿಕೆಯು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. "ಚಿನ್ನವು ಆವೇಗದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು USD 3444 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುದೇ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನವು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ರಾಯಚುರಾ ಹೇಳಿದರು.
ಬಬಲ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಬಬಲ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಕಳವಳವಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆಯು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಬಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಜೇಮೀ ಡಿಮನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು, ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಿನ್ನ, ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ" ಎಂದು ಡಿಮನ್ ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ ಟಿವಿ 18 ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಬಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದರೇನು?
ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಬಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಊಹಾತ್ಮಕ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಇದು ಬಬಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೃಡವಾದ ಬುಲ್ ರನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಅದು ಶೇಕಡಾ 10-20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 47 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ 4,150 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 1979 ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.