ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು! ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ದರ

Gold Today rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,27,000 ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,13,120 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,60,000 ತಲುಪಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಂತೇರಸ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಿಗೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 3 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ..! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿಕ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಧಮಾಕಾ..!
1- ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು : ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
2- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ : ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೊಸ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
3- ಫಿಯೆಟ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕರೆನ್ಸಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ (ಇಟಿಎಫ್ಗಳು) ಹೂಡಿಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.