ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ! ಬಂಗಾರದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

Gold Rate Donald Trump Tariffs : ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 11, 2025, 06:30 PM IST
    • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
    • ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
    • ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ! ಬಂಗಾರದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

Donald Trump Tariffs : ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 8 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.

ಹೌದು.. ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ - ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರುತ್‌ಸೋಶಿಯಲ್‌ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇವರೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್.! ಕೇವಲ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಾನುಗಳಿಗೆ ಬೇವರಿಳಿಸಿದ ಯುವಕ

ಈ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,000 ಗಡಿ ದಾಟಿ $4,022.52 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,989.49 ಕ್ಕೆ 0.4% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಲಾಭವನ್ನು 2.7% ಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯವು 0.7% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $4,000.40 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ : ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. $51.22 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಮರುದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ 2.1% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $50.13 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ 73% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು $47.32 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ 1.4% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $1,596.55 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ವಾರಕ್ಕೆ 12.6% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $1,406.87 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪವಾಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂಗಾರದ ದರ

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ : ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕುಸಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಳು, ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

October 11 gold rate : ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರ ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 55 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 12,426 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 50 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 11,390 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 41 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 9,319 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

